Regenschirme waren ein begehrtes Gut am Samstag bei Lahneck Live. Doch trotz schlechter Bedingungen an diesem einen Tag kamen viele Besucher zu dem dreitägigen Kulturfest in den Rheinanlagen von Oberlahnstein.

Lahneck Live hat auch in seiner 36. Auflage zahlreiche Menschen aus der ganzen Region von Freitag bis Sonntag nach Lahnstein gelockt: Auch wenn insbesondere der Samstag sehr regnerisch war, zeigten sich die, die gekommen waren, begeistert von dem, was da von den Organisatoren der Lahnsteiner Musikszene auf Park- und Rheinbühne gezaubert wurde. Am Sonntagabend endete das Kultfestival bei freiem Eintritt noch mit einem besonderen Höhepunkt: Glasperlenspiel zeigten eine beeindruckende Performance und beendeten Lahneck Live Numero 36.

i Farewell Spit boten eine Mischung aus Rock, poppigen Elektro-Parts undMetal-Sound. Isabelle Hoffmann

Auch wenn das triste Regenwetter die Stimmung bei Sonja Graf, der Vorsitzenden der Lahnsteiner Musikszene, zumindest am Samstag sichtbar getrübt hatte – diejenigen (und es waren mehrere Hundert), die den Samstag mit oder ohne Regenschirm auf dem wieder liebevoll geschmückten Festivalgelände in den Oberlahnsteiner Rheinanlagen verbrachten, bereuten dies nicht: Denn die Künstler auf den beiden Bühnen nahmen den Dauerregen als Herausforderung an und rissen die Besucher mit ihrer Leidenschaft mit. Vor allem die Headliner Mael & Jonas und Isaak, die in der Vergangenheit schon beim Eurovision Song Contest für Furore gesorgt haben, ließen die Besucher begeistert vor der großen Bühne mitgrooven.

Künstler trotz Dauerregen mit guter Laune

Die Künstler zeigten sich sichtlich überrascht, dass sich trotz des Dauerregens so viele vor der Hauptbühne versammelt hatten. „Wir hatten schon ein wenig Sorgen und freuen uns sehr, dass doch so viele dabei sind“, gaben Mael & Jonas den Fans mit. „Ihr habt trotz des Schlamms eine Menge Spaß. Und das ist das Wichtigste.“ Beide lieferten eine tolle Show ab, genau wie die anderen, die am regnerischen Samstag spielten. Die Künstler gaben alles, zum Beispiel die Berliner One-Woman-Band LIN und die talentierte Deutsch-Iranerin Mina Richman. Auf der Parkbühne feierten Cross’n’Crazy das 30-jährige Jubiläum ihres Albums „Wet“ und eine Reunion: Die sechs Musiker kehrten nach 16 Jahren Pause zurück auf die Bühne. Sänger Isaak schloss den Samstagabend mit vielen elektrisierenden Momenten.

i Anny Ogrezeanu hat nicht nur The Voice of Germany 2022 gewonnen, sondern auch die Herzen vieler Besucher ihres Auftritts in Lahnstein. Isabelle Hoffmann

Der Freitag hatte – da noch ohne Regen – energiegeladen begonnen, mehr als 2000 Menschen brachten die Bühne zum Beben: Es gab spannende Acts wie Kochkraft durch KMA, Farewell Spit, Lifespark sowie die beiden Gewinnerinnen von Voice of Germany, Paula Della Corte und Anny Ogrezeanu, die für eine mitreißende Stimmung und einen gelungenen Festivalauftakt sorgten. Der gestrige Sonntag dann stand ganz im Zeichen eines großen Familienfestes – und der Feierlichkeiten zum 700-jährigen-Stadtjubiläum von Oberlahnstein. Das Kinderprogramm lockte viele Menschen an, genau wie Auftritte zahlreicher Vereine, Schulen und Kitas aus Lahnstein. Mitmachaktionen und ein interkulturelles Gebet zum Auftakt rundeten den Tag in den Rheinanlagen ab. Am Abend dann sorgte das Konzert von Glasperlenspiel für einen stimmungsvollen Abschluss von Lahneck Live.

i Wer Fan ist, der lässt sich auch von ein wenig Regen nicht von seinem Festivalbesuch abhalten. Diese Gruppe hatte sichtlich Spaß. Isabelle Hoffmann

Die Veranstalter freuten sich darüber, dass viele den schwierigen Bedingungen getrotzt und in die Rheinanlagen gekommen waren. „Das ist nicht selbstverständlich und freut uns ungemein“, so Sonja Graf am Sonntagnachmittag. Da konnten die Vorsitzende und ihr Team der Musikszene schon wieder positiver dreinblicken. Denn, da waren sich viele Besucher einig: Trotz des vielen Regens war auch die 36. Auflage von Lahneck Live ein unvergessliches Erlebnis. Die liebevoll gestaltete Atmosphäre, die vielfältigen Bühnen und das Engagement der Künstler machten das Festival wieder zu einem ganz besonderen Ereignis in der Region.

i Isaak erreichte beim Eurovision Song Contest 2024 den starken zwölften Platz. Bei Lahneck Live bildete er den Schlusspunkt am Samstagabend. Isabelle Hoffmann

„Und im kommenden Jahr haben wir hoffentlich auch wieder mehr Glück mit dem Wetter“, so Markus Graf, der sich auch in diesem Jahr für das Programm verantwortlich zeigte. Und tatsächlich waren Regenjahre bei Lahneck Live sonst eher die Ausnahme. Sei’s drum. Veranstalter, Künstler und Besucher machten in diesem Jahr das Beste daraus.

Weiterer Bericht folgt