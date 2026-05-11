Versuchung ist zu groß
Trotz Verbots: Brücke in Balduinstein lockt Neugierige
Nicht nur an Wochenenden: Immer wieder werden Passanten und Radfahrer unbefugterweise auf der Baustelle in Balduinstein angetrof
Nicht nur an Wochenenden: Immer wieder werden Passanten und Radfahrer unbefugterweise auf der Baustelle in Balduinstein angetroffen.
Johnanes Koenig. Johannes Koenig

Die Versuchung ist offenbar zu groß: Trotz Verbotsschilder und Absperrungen sind immer wieder Neugierige auf der Brückenbaustelle in Balduinstein anzutreffen.

Lesezeit 2 Minuten
Gute Nachrichten von der Balduinsteiner Brückenbaustelle an der K25: Die Demontage der alten 1951 errichteten Lahnbrücke konnte bereits vergangenen Freitag weitgehend abgeschlossen werden und damit eine halbe Woche früher als geplant. „Für heute Nacht haben wir schon eine Genehmigung für den Abtransport des Krans“, gibt daher am Montagmorgen Teamleiter Thomas Petri vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez zu Protokoll.

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