Verkehr im Mittelrheintal Trotz Klage: Sanierung der B42 in Osterspai kann kommen Mira Zwick 03.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Straße marode, Fahrradweg Fehlanzeige, Sanierung lang geplant. Doch zuletzt verzögerte eine Klage das Fortkommen der Sanierung der B42 in Osterspai. Nun kann es weitergehen. Mira Zwick

Lange erwartet und zuletzt unsicher: Nach jahrelanger Planung soll die B42 in Osterspai bald erneuert werden – auch wenn eine Klage noch läuft. Was das genau bedeutet und wie es nun weitergeht.

Lange herbeigesehnt und geplant, stand sie zuletzt auf der Kippe: Die Sanierung der B42 in der Ortsdurchfahrt von Osterspai. Schien im Frühsommer noch alles in trockenen Tüchern, folgte im Juli die Ernüchterung bei Ortsgemeinde und Planern: Anfang Juli reichten zwei Privatpersonen Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss und damit gegen den Ausbau der B42 in der Ortsdurchfahrt Osterspai ein.







