Trotz Klage kann Sanierung der B42 in Osterspai kommen

Bis zuletzt unsicher und lange erwartet: Die B42 in Osterspai soll nach jahrelanger Planung bald erneuert werden, auch wenn eine Klage noch läuft. Was genau bedeutet das, und wie geht es nun weiter?
Lesezeit 3 Minuten
Lange herbeigesehnt und geplant, stand sie zuletzt auf der Kippe: Die Sanierung der B42 in der Ortsdurchfahrt von Osterspai. Schien im Frühsommer noch alles in trockenen Tüchern, folgte im Juli die Ernüchterung bei Ortsgemeinde und Planern: Anfang Juli reichten zwei Privatpersonen Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss und damit gegen den Ausbau der B42 in der Ortsdurchfahrt Osterspai ein.