Jahrelange Planung Trotz Klage kann Sanierung der B42 in Osterspai kommen Mira Zwick 04.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Straße marode, Fahrradweg Fehlanzeige, Sanierung lang geplant. Doch zuletzt verzögerte eine Klage das Fortkommen der Sanierung der B42 in Osterspai. Nun kann es weitergehen. Mira Zwick

Bis zuletzt unsicher und lange erwartet: Die B42 in Osterspai soll nach jahrelanger Planung bald erneuert werden, auch wenn eine Klage noch läuft. Was genau bedeutet das, und wie geht es nun weiter?

Lange herbeigesehnt und geplant, stand sie zuletzt auf der Kippe: Die Sanierung der B42 in der Ortsdurchfahrt von Osterspai. Schien im Frühsommer noch alles in trockenen Tüchern, folgte im Juli die Ernüchterung bei Ortsgemeinde und Planern: Anfang Juli reichten zwei Privatpersonen Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss und damit gegen den Ausbau der B42 in der Ortsdurchfahrt Osterspai ein.







