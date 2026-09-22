Wohnraumkoordination Trotz 300 leerer Wohnungen: Wohnraum gesucht Tobias Lui 22.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein Mann schließt eine Wohnungstür auf und öffnet sie. Doch vielerorts gibt es zu wenig Wohnraum, auch in Lahnstein. Kira Hofmann/dpa

Mitte September war Tag der Wohnungslosen. Doch das Thema Wohnraum stets in den Fokus. Doch für die Wohnraumkoordination Lahnstein spielt dieses das ganze Jahr eine Rolle.

Menschen, die Ihre Wohnung verloren haben. Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und Menschen, die einfach keinen adäquaten Wohnraum finden: Nicht nur in Großstädten ist die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt verheerend. Auch in Lahnstein gibt es zu wenig Wohnraum, vielfach steht aber auch einfach welcher leer.







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