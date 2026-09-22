Mitte September war Tag der Wohnungslosen. Doch das Thema Wohnraum stets in den Fokus. Doch für die Wohnraumkoordination Lahnstein spielt dieses das ganze Jahr eine Rolle.
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Menschen, die Ihre Wohnung verloren haben. Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und Menschen, die einfach keinen adäquaten Wohnraum finden: Nicht nur in Großstädten ist die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt verheerend. Auch in Lahnstein gibt es zu wenig Wohnraum, vielfach steht aber auch einfach welcher leer.