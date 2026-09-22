Initiative gestartet Trotz 300 leerer Wohnungen: Lahnstein sucht Wohnraum Tobias Lui 22.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein Mann schließt eine Wohnungstür auf und öffnet sie. Doch vielerorts gibt es zu wenig Wohnraum, auch in Lahnstein. Kira Hofmann/dpa

Mitte September war Tag der Wohnungslosen. Für die Wohnraumkoordination in Lahnstein spielt das Thema aber das ganze Jahr über eine Rolle – und das, obwohl in der Stadt 300 Wohnungen leer stehen. So will die Initiative diesen Wohnraum nutzbar machen.

Menschen, die ihre Wohnung verloren haben. Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und Menschen, die einfach keinen adäquaten Wohnraum finden: Nicht nur in Großstädten ist die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt verheerend. Auch in Lahnstein gibt es zu wenig Wohnraum, vielfach steht aber auch einfach welcher leer.







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