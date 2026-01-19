Fastnacht-Zauber Trockensitzung CCO: Lahnsteiner Narren heben ab Dirk Förger 19.01.2026, 16:00 Uhr

i Die beiden Tollitäten, Prinz Julian I. und Lahno-Rhenania Johanna I., genoßen sichtlich ihren Auftritt. Dirk Foerger

Carneval Comité Oberlahnstein (CCO) geht auch dieses Jahr wieder in die Vollen: Die Trockensitzung mit allerlei närrischer Prominenz – unter ihnen die beiden Tollitäten, Prinz Julian I. und Lahno-Rhenania Johanna I. – brachte die Halle zum Beben.

Wenn Flugbegleiterinnen die Sitzungsregeln erklären und ein Elferrat als Rettungsschwimmer über die Bühne der Stadthalle trabt, dann weiß man: Es ist wieder Trockensitzung beim Carneval Comité Oberlahnstein (CCO). Gleich zu Beginn begrüßten Franziska Grochowiak und Ramona Millner-Grochowiak das Publikum stilecht als Stewardessen und luden zum närrischen Flug ein.







