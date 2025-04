Hat es im Februar und März zu wenig geregnet, und ist es auf den Feldern daher zu trocken? „Nein, aktuell sind die Böden noch nicht zu trocken, definitiv nicht“, lautet die klare Antwort von Herbert Netter, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Die Bestände auf den Feldern sehen demnach aktuell gut aus. Was den Landwirten laut Netter jedoch Sorge bereitet, ist die Möglichkeit, dass es auch in den nächsten zehn Tagen nicht ausreichend regnet. Aktuell sagen die Wettervorhersagen aber Niederschläge ab Sonntag voraus.

„Unsere Böden können im Gegensatz zu den Sandböden schon Trockenheit vertragen“, gibt auch der ehemalige Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes Rhein-Lahn, Horst Klöppel, zu bedenken. „Aber so langsam wird es Zeit für Regen“, sagt auch er. Denn seit Anfang Februar ist es in den meisten Regionen Deutschlands ungewöhnlich trocken, heißt es zum Beispiel in einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch die Messungen des Freiendiezer Hobbymeteorologen Karl Heck stützen die Aussage des Wetterdienstes. Seit 36 Jahren registriert Heck die Niederschläge, und diesmal lagen die Werte im Februar mit 18 Litern pro Quadratmeter anstatt der durchschnittlichen 44,4 Liter und im März mit 9,6 anstatt 46,8 Litern deutlich unter dem Durchschnitt.

Spätfröste immer ein gewisses Risiko

„Aufgrund der eher trockenen Witterung der vergangenen Wochen, verbunden mit einigen windigen Tagen, sind vorwiegend die obersten drei bis fünf Zentimeter trocken“, differenziert Philipp Forst vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel in Montabaur. Die tieferen Bodenschichten sind dagegen noch ausreichend mit Wasser versorgt. „Das Wintergetreide präsentiert sich daher weitgehend gut“, so Forst weiter. Lediglich auf einigen wenigen Standorten sorgten die Wechselfröste der vergangenen Wochen für leichte Pflanzenverluste. „Die kühlen Nächte führen vor allem in Tallagen zu erhöhtem Stress in den Kulturen, sodass betroffene Bestände in der Entwicklung etwas hinterherhängen und mit hellgrün-gelb verfärbten Blättern keinen vitalen Eindruck hinterlassen“, erklärt der DLR-Mitarbeiter. „Spätfröste stellen für die Bestände immer ein gewisses Risiko dar“, fährt er fort. „Bei Raps kann es zu Rissen oder zum Aufplatzen der Stängel führen, was auch negativen Einfluss auf den Ertrag haben kann, meistens aber nicht tragisch ist.“ Im Getreide sind Spätfröste vor allem während des Ährenschiebens kritisch. Hier kann es zur sogenannten Laternenblütigkeit kommen, bei der die Ähren leer bleiben. Das ist aber eher selten und in Bezug auf Ertragsverluste meist zu vernachlässigen, so Philipp Forsts Einschätzung.

„Wenn es in den nächsten 10 bis 14 Tagen wieder etwas Niederschlag gibt, ist alles gut.“

Philipp Forst vom DLR Westerwald-Osteifel über die bleibenden Schäden der vergangenen trockenen Wochen

Ein aktuell stockendes Wachstum von Wintergetreide und Raps aufgrund von Trockenheit und Frost hat wiederum Horst Klöppel ausgemacht. Denn ohne Niederschlag kann sich der ausgebrachte Dünger zum Beispiel nicht richtig im Boden verteilen. „Dagegen waren beim Sommergetreide die Bedingungen für die Aussaat eigentlich optimal“, so Klöppel weiter. Auch der Aufgang der jungen Pflanzen war noch in Ordnung. Allerdings kommen sie jetzt mit ihren noch schwach entwickelten Wurzeln nicht an die feuchten tieferen Bodenschichten. „Hier wird Regen jetzt dringend gebraucht.“ Hat aber nun die aktuelle Situation bereits Auswirkungen auf den möglichen Ertrag im Sommer? Oder wird alles gut, wenn es bald wieder Regen gibt?

Noch keine Auswirkungen auf den Ertrag

„Die aktuelle Situation hat keinerlei Auswirkungen auf den Ertrag“, ist Herbert Netter optimistisch. „Das ist noch kompensierbar, wenn es im Laufe des Aprils ergiebig regnet.“ Die eher trockene Witterung ist zumindest was den Krankheits- und Pilzdruck im Getreide angeht sogar von Vorteil, gibt Philipp Forst noch zu bedenken. So sind die Getreidebestände derzeit im Schnitt sehr gesund, was schon mal bessere Voraussetzungen seien als im Jahr 2024. „Und wenn es in den nächsten 10 bis 14 Tagen wieder etwas Niederschlag gibt, ist alles gut“, stimmt Forst mit Herbert Netters Prognose überein.