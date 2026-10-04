Wie klingen eine Oboe, eine Klarinette und ein Fagott zusammen? Dies konnten Besucher bei einem Konzert des „Trio d’anches“ im Schloss Oranienstein in Diez nun erleben.
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Wenn sich der Solo-Oboist der Münchner Philharmoniker, der Solo-Fagottist des hr-Sinfonieorchesters und ein Klarinette spielender Professor an der Barenboim-Said Akademie zu einem Trio zusammentun, darf man Spannendes erwarten. Andrey Godik (Oboe), Pablo Barragán (Klarinette) und Theo Plath (Fagott) haben bei den Oraniensteiner Konzerten gerade erst ihren zweiten gemeinsamen Auftritt absolviert, der natürlich absolut hörenswert war.