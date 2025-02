Sexuelle Nötigung Traumatisierte Zeugin war nicht sein einziges Opfer 12.02.2025, 06:00 Uhr

i Im Verhandlungssaal des Diezer Amtsgerichts begegneten sich der Triebtäter und sein Opfer aus der Verbandsgemeinde Diez erneut. Till Kronsfoth

Ein 65-jähriger aus der Verbandsgemeinde (VG) Diez hatte sich im vergangenen Jahr an einer Frau aus seinem Dorf vergangen. Vor Gericht stellte sich nun heraus: Die Geschädigte war nicht sein einziges Opfer.

Ein 65-Jähriger aus der Verbandsgemeinde (VG) Diez hatte sich am 16. Mai 2024 an einer Frau aus seinem Wohnort vergangen, weshalb ihm am vergangenen Mittwoch vor dem Amtsgericht Diez wegen sexueller Nötigung und Exhibitionismus der Prozess gemacht wurde.

