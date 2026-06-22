Tag der Landwirtschaft
Traktoren, Kühe, Milch und mehr in Nastätten
Einer der Höhepunkte des Tages der Landwirtschaft in Nsatätten waren die Tierschauen mit Rindern und Pferden.
Einer der Höhepunkte des Tages der Landwirtschaft in Nsatätten waren die Tierschauen mit Rindern und Pferden.
Mariam Nasiripour

Traktoren, Kühe, Milch und mehr: Beim Tag der Landwirtschaft in Nastätten präsentierten sich Agrarwirte und Betriebe aus der Region. Und es kamen einige Besucher trotz der Sommerhitze.

Lesezeit 3 Minuten
Trotz des heißen Wetters war der Tag der Landwirtschaft in Nastätten sehr gut besucht und ein großer Erfolg. Nach neun Jahren Abwesenheit erfreuten sich die zahlreichen Besucher an den 102 Ständen, die sich über den Rewe-, Aldi- und Deichmann-Parkplatz sowie die Wiese hinter Deichmann erstreckten.

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Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft

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