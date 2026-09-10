Unter dem freien Sternenhimmel feiern und tanzen – dieses Konzept hat bei der Oberlahnsteiner Kirmes im vergangenen Jahr hervorragend funktioniert. Von Freitag bis Montag hoffen die „24er“ erneut auf viele Gäste in den Rheinanlagen.
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Das nächste Lahnsteiner Traditionsfest steht vor der Tür: Bereits zum 78. Mal richtet die Gesellschaftliche Vereinigung 1924 Oberlahnstein („24er“) von Freitag, 11., bis Montag, 14. September, die Oberlahnsteiner Kirmes aus. Wegen der Bauarbeiten für die Buga 2029 sind die Rheinanlagen vorerst das letzte Mal Schauplatz dieser Kirmes.