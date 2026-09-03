Wirtschaftsfaktor Fluss Tourismus spült 1,4 Milliarden Euro ins Lahntal 03.09.2026, 09:00 Uhr

i Der Lahntourismus boomt. Das zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2025, die nun präsentiert wurden. Hannah Rösen

1,4 Milliarden Euro. Das ist die Hausnummer an Einnahmen, die der Tourismus ins Lahntal spült. Das stellte eine Studie fest, die nun in Weilburg mit Vertretern aus mehreren Bundesländern vorgestellt wurde.

Der Veranstaltungsort war perfekt gewählt. Die Teilnehmer mussten nur aus dem Fenster des Komödienbaus in Weilburg schauen, um das Thema vor Augen zu haben: die Lahn. Genauer gesagt: die Bedeutung des Flusses für den Tourismus in der Region. So hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg unter der Überschrift „Tourismus als Wirtschaftsfaktor im Fokus“ zum „Tourismusforum Lahn“ in die Residenzstadt eingeladen.







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