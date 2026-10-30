Vielfalt im Gespräch gestalten
Toleranz im Alltag gemeinsam leben und stärken
Kein Stuhlkreis und auch kein Podium mit Sitzreihen. Die Diskussion in Form eines interaktiven Workshops kam bei den Teilnehmern
Kein Stuhlkreis und auch kein Podium mit Sitzreihen. Die Diskussion in Form eines interaktiven Workshops kam bei den Teilnehmern sehr gut an.
Rolf-Peter Kahl

Wie viel Toleranz leben wir wirklich? In Diez diskutierten Teilnehmende in einem Workshop über Vorurteile, Alltagshaltungen und wo Respekt endet – ein Appell fürs Zuhören und fürs Einstehen gegen Ausgrenzung.

Lesezeit 3 Minuten
Wie viel Toleranz bringen wir im Alltag wirklich auf? Wie gehen wir damit um, wenn Menschen anders denken, anders leben oder andere Werte und Erfahrungen mitbringen als wir selbst? Mit solchen Fragen beschäftigten sich rund 20 Teilnehmende einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Toleranz und respektvolles Miteinander in Diez.
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