Zu einem tödlichen Unfall kam es am Mittwochabend auf der Straße zwischen Braubach und Hinterwald. Ein Fahrzeug wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen. Die Straße war stundenlang für den Verkehr gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, 3. September, gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße 70 zwischen Braubach und Hinterwald gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer, teils lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, ist ein aus der Verbandsgemeinde Nastätten stammender 16-Jähriger aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben.

So hat sich der Unfall laut Polizeibericht abgespielt: Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines BMW, der in Richtung Hinterwald unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes schwer beschädigt. Der BMW wurde in zwei Teile gerissen und geriet teilweise in Brand, schildert die Polizei den Unfall.

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des BMW kamen mit schweren, teils lebensbedrohlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser. Dort erlag der 16-jährige Beifahrer des BMW seinen Verletzungen. Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zur Unfallursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität im Einsatz. Die K70 war nach dem Unfall bis zum Donnerstagvormittag voll gesperrt. Auch ein Sachverständiger sei am Ort, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Nach der erfolgten Unfallaufnahme der Polizei sowie des Gutachters wurde die Straße wieder freigegeben, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein unter Telefonnummer 02621/9130 in Verbindung zu setzen.