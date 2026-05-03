Nach Unfall in Lederfabrik
Tödlicher Unfall in Runkel: Ermittlungen laufen weiter
Die Ermittlungen nach dem tödlichen Gruben-Unfall sind im vollen Gange.
Die Ermittlungen nach dem tödlichen Gruben-Unfall sind im vollen Gange.
Sascha Ditscher

nach dem schweren Unfall in einer Lederfabrik in Runkel haben Feuerwehrleute aus Mannheim Proben aus der Grube der Gerberei entnommen. Unterdessen ist der Zustand des Schwerverletzten weiter kritisch.

Lesezeit 1 Minute
Rund zwei Wochen nach dem Unglück in der Gerberei Beuleke in Runkel ist immer noch unklar, wieso sich hochgiftiger Schwefelwasserstoff in der Grube des Unternehmens gesammelt hat. „Dies ist – genau wie der Unfallhergang – weiterhin Gegenstand der Ermittlungen“, teilt Oberstaatsanwalt Volker Bützler auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren