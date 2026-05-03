Nach Unfall in Lederfabrik Tödlicher Unfall in Runkel: Ermittlungen laufen weiter 03.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Ermittlungen nach dem tödlichen Gruben-Unfall sind im vollen Gange. Sascha Ditscher

nach dem schweren Unfall in einer Lederfabrik in Runkel haben Feuerwehrleute aus Mannheim Proben aus der Grube der Gerberei entnommen. Unterdessen ist der Zustand des Schwerverletzten weiter kritisch.

Rund zwei Wochen nach dem Unglück in der Gerberei Beuleke in Runkel ist immer noch unklar, wieso sich hochgiftiger Schwefelwasserstoff in der Grube des Unternehmens gesammelt hat. „Dies ist – genau wie der Unfallhergang – weiterhin Gegenstand der Ermittlungen“, teilt Oberstaatsanwalt Volker Bützler auf Nachfrage dieser Redaktion mit.







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