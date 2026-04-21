Gottesdienst zum Gedenken Tödlicher Unfall in Gerberei: Runkel trauert Klaus-Dieter Häring 21.04.2026, 16:00 Uhr

i Dekan Johannes Jochemczyk, Pfarrer Christian Grän und Pfarrer Gerid Engelmann (von links) hielten die Gedenkstunde mit nachdenklichen Worten an die Gemeinde. Klaus-Dieter Häring

Bei einem Unglück in einer Lederfabrik in Runkel sind drei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Zahlreiche Menschen sind zu einem Gottesdienst gekommen, um dieser Personen zu gedenken.

Die Bürger der Stadt Runkel trauern. Einen Tag nach dem verheerenden Unglück in einer Grube der Lederfabrik und Pelzgerberei Beuleke, bei dem drei Menschen ums Leben kamen und zwei weitere schwer verletzt wurden, ist in einem Gottesdienst am Freitagabend an diese Personen gedacht worden.







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