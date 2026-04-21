Gottesdienst zum Gedenken
Tödlicher Unfall in Gerberei: Runkel trauert
Dekan Johannes Jochemczyk, Pfarrer Christian Grän und Pfarrer Gerid Engelmann (von links) hielten die Gedenkstunde mit nachdenkl
Dekan Johannes Jochemczyk, Pfarrer Christian Grän und Pfarrer Gerid Engelmann (von links) hielten die Gedenkstunde mit nachdenklichen Worten an die Gemeinde.
Klaus-Dieter Häring

Bei einem Unglück in einer Lederfabrik in Runkel sind drei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Zahlreiche Menschen sind zu einem Gottesdienst gekommen, um dieser Personen zu gedenken.

Lesezeit 3 Minuten
Die Bürger der Stadt Runkel trauern. Einen Tag nach dem verheerenden Unglück in einer Grube der Lederfabrik und Pelzgerberei Beuleke, bei dem drei Menschen ums Leben kamen und zwei weitere schwer verletzt wurden, ist in einem Gottesdienst am Freitagabend an diese Personen gedacht worden.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren