Polizei zu Isselbach
Tödlicher Motorradunfall: Keine weiteren Ermittlungen 
Am 6. April, Ostermontag, ist eine 32-Jährige aus dem Westerwaldkreis auf der L313 bei Isselbach bei einem Motorradunfall ums Le
Am 6. April, Ostermontag, ist eine 32-Jährige aus dem Westerwaldkreis auf der L313 bei Isselbach bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.
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War es ein technischer Defekt? War es menschliches Versagen? War vielleicht doch jemand anderes mit beteiligt? Diese Fragen stellen sich eine Woche nach dem tödlichen Unfall bei Isselbach. Wir haben die Antworten erfragt.

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Eine Woche nach dem schweren Motorradunfall auf der L313 bei Isselbach, bei dem eine 32-jährige Westerwälderin ums Leben gekommen ist, haben wir erneut bei der Polizei nachgefragt, ob sich aus den Ermittlungen Details zur Unfallursache ergeben haben. War es technisches oder menschliches Versagen?

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