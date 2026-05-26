Frau von Polizisten gerettet Tödlicher Brand in Bad Ems: Gutachter vor Ort Tobias Lui 26.05.2026, 15:01 Uhr

i Bei einem Brand in Bad Ems ist am Pfingswochenende ein Mann ums Leben gekommen. Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

In Rheinland-Pfalz rücken Feuerwehren statistisch gesehen schätzungsweise 250 bis 350 Mal täglich aus. An Pfingsten musste die Bad Emser Einheit einen Wohnungsbrand löschen. Für einen Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Zum Lebensretter für eine 76-jährige Frau wurden in der Nacht zum Pfingstsonntag zwei Polizisten in Bad Ems: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums auf Nachfrage bestätigt, waren die Beamten zuerst am Ort des tragischen Wohnhausbrandes im Stadtteil Gräveheid und reagierten sofort: Nur ihrem Einsatz war es zu verdanken, dass die 76-jährige Mitbewohnerin des Hauses gerettet werden konnte.







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