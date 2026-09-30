Lesung in Katzenelnbogen „Tod in Nastätten“: Ute Dombrowski schreibt Lokalkrimis Uschi Weidner 30.09.2026, 14:00 Uhr

i Ute Dombrowski aus Nastätten liest im Einrichmuseum Katzenelnbogen aus „Tod in Nastätten“. Uschi Weidner

Ein Toter mit einem Messer in der Brust, ein fehlender kleiner Finger und ein offenes Geheimnis: Bei einer Lesung im Einrichmuseum ließ Ute Dombrowski Nastätten zum Tatort werden. Sie verriet auch, woher eigentlich ihre Buchideen kommen.

Das hatten die Besucher im Einrichmuseum nicht gewusst: Die Bürger der Stadt liefern Ute Dombrowski Ideen. Viele kreative Menschen spekulierten mit ihr über mögliche Täter und Motive. Die Autorin berichtete, dass sie im Jahr 2018 bei einer Lesung im Garten ihrer Freundin Ursula Näther in Nastätten eine Zettelbox aufgestellt habe.







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