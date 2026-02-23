Bürokratie und Aktenzeichen Tischler kritisieren in Holzappel „die Politik“ Thorsten Kunz 23.02.2026, 17:00 Uhr

i Beim Frühjahrsempfang des Landesverbands des rheinland-pfälzischen Tischlerhandwerks in Holzappel gaben sich das Mikrofon in die Hand: Harald Nöllge (von links), Johannes Lauer, Ministerin Daniela Schmitt (FDP), Jörg Denninghoff, Andrea Belegante, Gastgeber Thilo Schwarz, Stefan Zock und Kurt Krautscheid Kunz Thorsten

Hat „die Politik“ in den vergangenen Jahren das Handwerk zu sehr im Stich gelassen? Den Eindruck könnte man haben, wenn man den Worten beim Frühjahrsempfang des rheinland-pfälzischen Tischlerhandwerks in Holzappel lauscht.

Zu seinem traditionellen Frühjahrsempfang hatte der Landesverband des rheinland-pfälzischen Tischlerhandwerks alle Innungsbetriebe des rheinland-pfälzischen und hessischen Tischlerhandwerks am Samstag, 21. Februar 2026, in die Räumlichkeiten der Schwarz Fensterbau GmbH in Holzappel eingeladen.







