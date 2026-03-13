Urlaub auf kleinstem Raum Tiny Houses aus Lahnstein gewinnen Tourismuspreis Mariam Nasiripour 13.03.2026, 17:00 Uhr

i Die Dächer der Tiny Houses sind alle begrünt und mit einer kleinen PV-Anlage bestückt. Mariam Nasiripour

Wenig Platz und viel Komfort: Das klappt mit den Tiny Houses von Minimalus. Das nachhaltige Konzept des Lahnsteiners Marius Bräunlich erringt eine wichtige Auszeichnung. Unsere Reporterin Mariam Nasiripour sah sich in den winzigen Häuschen mal um.

Urlaub in der Natur, auf kleinstem Raum mit viel Komfort. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Sehr gut, zeigen die Tiny Houses des Start-ups Minimalus aus Lahnstein. Die Ferienunterkünfte von Firmeninhaber Marius Bräunlich haben den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2025 in der Kategorie „Innovation des Jahres“ gewonnen.







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