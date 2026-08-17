Drei winzige Ferienhäuser stehen bereits in der Region um Dessighofen. Geht es nach Minimalus-Geschäftsführer Marius Bräunlich, dürfen es ganz bald mehr werden.
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Urlaub mitten in der Natur, aber modern und ohne auf Luxus zu verzichten. Solche Ferienunterkünfte bietet Marius Bräunlich mit seinem Start-Up Minimalus in Dessighofen an. Dort wurde vor Kurzem das dritte Ferienhaus fertiggestellt. Um das Projekt Tiny Houses den Menschen in Dessighofen und allen Interessierten vorzustellen, hatte er zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen.