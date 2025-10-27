Stadtrat Kaub Tiny-Häuser für Burg Gutenfels 27.10.2025, 06:00 Uhr

i Das Mittelrheintal (hier: Burg Gutenfels und die Pfalzgrafenstein vor Kaub) soll die Kulisse für die Bundesgartenschau 2029 bieten. Thomas Frey. picture alliance / dpa

Um das Jahr 1200 erbaut, ist Burg Gutenfels heute eines der Aushängeschilder von Kaub. Doch die Kapazitäten sind beschränkt. Minimalistische Häuser in der unmittelbaren Nachbarschaft sollen bald mehr Menschen ermöglichen, hier zu übernachten.

Ein schickes Boutique-Hotel hoch über dem Rhein, das Gäste träumen lässt. Die mittelalterliche Burg Gutenfels hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Anziehungspunkt für viele Touristen entwickelt. Vor drei Jahren wurde die Wiedereröffnung des kleinen Burghotels gefeiert, geleitet wird dieses von Alexander Gessner.







Artikel teilen

Artikel teilen