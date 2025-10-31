Nach Schüssen auf Katze Tierquälerei in Kamp-Bornhofen: Täter gefasst 31.10.2025, 12:20 Uhr

i In Kamp-Bornhofen wurden eine Katze mit einem Luftgewehr angeschossen und gefährliche Köder gefunden. Die Polizei ermittelt. Nun hat auch die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung ausgesetzt. Jens Büttner. picture alliance/dpa/Jens Büttner

Nach dem Angriff auf eine Katze in Kamp-Bornhofen gibt die Polizeiinspektion St. Goarshausen Entwarnung: Der Täter ist ermittelt. Zwischenzeitlich hatte die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung ausgesetzt. Die Polizei sieht auch Risiken darin.

Eine gute Woche ist es her, dass in Kamp-Bornhofen mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen wurde. Am selben Tag fand ein Hundebesitzer beim Spazieren zudem lebensgefährlich präparierte Köder aus Fleisch am Rheinufer sowie im Bereich des Friedhofs.







