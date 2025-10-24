Auf Katze geschossen Tierquäler in Kamp-Bornhofen unterwegs 24.10.2025, 08:30 Uhr

i Die Polizei hofft auf Zeugenausagen, um die Täter zu ermitteln. Robert Michael/dpa

Ob mit Rattengift, Glasscherben oder Rasierklingen: Tatsächlich verletzten oder töten präparierte Köder immer wieder Hunde und andere Tiere. In Kamp-Bornhofen gab es am Dienstag gleich mehrere Fälle von Tierquälerei.

Tote Katzenbabys ist Lahnstein, nun gleich zwei Vorfälle in Kamp-Bornhofen: Die Fälle von Tierquälerei in der Region häufen sich aktuell. Nun berichtet die Polizeiinspektion St. Goarshausen von gleich zwei Vorfällen, bei denen Haustiere in Kamp-Bornhofen geschädigt wurden.







