Seit dem Jahr 1981 nehmen Biga und Dieter Kruse unterschiedlichste Pflegetiere auf: Verletzte, angefahrene, verstoßene Kreaturen – Vögel, Rehkitze, Störche, Kängurus. Während einer nun erfolgten Spendenübergabe mit den Erlösen der Veranstaltung „Kunst im Garten“ klingelt mehrfach das Telefon – man hat viel zu tun.

Die Arbeit mit den Tieren hat die Kruses berühmt gemacht. Eine Person kommt an das Tor und hat ein Tierchen auf der Hand, zu welchem er vorher den Tierarzt konsultiert hat, um zu erfahren, was es überhaupt ist: Es ist ein Eichhörnchen. Biga Kruse nimmt es liebevoll in die Hand und wärmt es in ihrer Hand, vorher will sie dem Winzling nichts zu fressen geben.

Die Pflege kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das weiß die Künstlergemeinschaft, die Anfang des Monats Juli in Klingelbach in der Lahnstraße 26 bei Familie Lisek „Kunst im Garten“ präsentierte. Es gab Kaffee und Kuchen gegen eine Spende. 610 Euro kamen zusammen, die das Ehepaar Lisek nun zu der Tierauffangstation von Biga und Dieter Kruse in die Klingelbacher Mühle bringt.

i Ganz neu ist dieses kleine Eichhörnchen zu der Gemeinschaft hinzugekommen Uschi Weidner

Das traumhafte Anwesen, die liebevolle Betreuung sind das eine, teils spektakuläre Rettungsgeschichten, denen man bei den Kruses stundenlang zuhören könnte, das andere. Dazwischen erfährt man, wie die Störche zu ihren Horsten auf den Masten gekommen sind und was sie am liebsten fressen. Auch viel Wissenswertes über die Lebensgewohnheiten der Tiere und ihre Auswilderung. Die beiden opfern sich gern für die Pfleglinge auf, investieren viel Zeit und ihr privates Geld. Unterstützung bekommen sie von vielen Seiten, aber es ist klar: 160 Tiere wollen jeden Tag verköstigt werden. Mittlerweile ist die Klingelbacher Mühle so bekannt, dass immer mehr Menschen hilfsbedürftige Tiere dort abgeben – und Biga Kruse sagt so gut wie nie „Nein“.