Filter gereinigt Tiefbrunnen III in der Diersteiner Au saniert 21.12.2024, 06:30 Uhr

i Die Tiefbrunnen an der Diersteiner Au in der Nähe der Justizvollzugsanstalt spielen eine wichtige Rolle für die Trinkwasserversorgung der Stadt Diez. Foto: Johannes Koenig Johannes Koenig

Ein Tiefbrunnen der Verbandsgemeinde Diez in der Diersteiner Au wurde im Dezember erfolgreich saniert, nachdem die Filterschlitze des Brunnes zum Teil kein Wasser mehr durchließen.

Die an einem Tiefbrunnen in der Diersteiner Au in direkter Nachbarschaft der Diezer Justizvollzugsanstalt (JVA) geparkten Fahrzeuge waren kaum zu übersehen. Das Areal ist vor allem unter Spaziergängern und Hundebesitzern beliebt. Daher werden die Arbeiten sicher das Interesse einiger Passanten geweckt haben.

