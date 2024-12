Künstlerin in Bad Ems Tief in die klassische chinesische Malerei eingetaucht Ulrike Bletzer 27.12.2024, 17:00 Uhr

i Birgit Moldenhauer hat sich ganz der klassischen chinesischen Malerei verschrieben. In ihrem Atelier in der Bad Emser Römerstraße ist nachmittags fast immer anzutreffen. Bletzer Ulrike

Lange Jahre hat eine Künstlerin im Reich der Mitte verbracht. Inzwischen präsentiert sie ihre Werke in der Kurstadt.

„Kunst ist einfach Freude“, sagt Birgit Moldenhauer. Was sie damit meint? Wer ihr vor Kurzem eröffnetes Atelier in der Römerstraße 26 in Bad Ems betritt, stellt diese Frage nicht mehr. Sondern findet Gefallen an den freundlichen, ausgesprochen harmonisch und lebensbejahend wirkenden Bildern, die sie dort, im „The Nanjing Duck Art Studio“, ausstellt.

