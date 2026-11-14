Thujahecke in Hahnstätten entfernt für neue Gestaltung
Am Friedhof in Hahnstätten ist die langjährige Thujahecke verschwunden – Gemeinderäte packten selbst an. Nun klafft eine Lücke: Wie soll die Fläche künftig gestaltet werden?
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Die lang gezogene Thujahecke am Ortseingang von Hahnstätten aus Richtung Kaltenholzhausen prägte lange Zeit das Erscheinungsbild am Friedhof. Weil sie in die Jahre gekommen war, einen geringen ökologischen Wert hatte, optisch nicht ansprechend war und erhebliche Schäden im Geäst aufwies, musste sie jetzt entfernt werden.