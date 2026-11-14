Arbeiten am Friedhof Thujahecke in Hahnstätten entfernt für neue Gestaltung 14.11.2026, 11:00 Uhr

i Durch das Entfernen der Thujahecke ist am Ortseingang ein neues Erscheinungsbild entstanden. Uli Pohl

Am Friedhof in Hahnstätten ist die langjährige Thujahecke verschwunden – Gemeinderäte packten selbst an. Nun klafft eine Lücke: Wie soll die Fläche künftig gestaltet werden?

Die lang gezogene Thujahecke am Ortseingang von Hahnstätten aus Richtung Kaltenholzhausen prägte lange Zeit das Erscheinungsbild am Friedhof. Weil sie in die Jahre gekommen war, einen geringen ökologischen Wert hatte, optisch nicht ansprechend war und erhebliche Schäden im Geäst aufwies, musste sie jetzt entfernt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen