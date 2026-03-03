Wechsel in Diez: Nicht nur der neue Jahrgang am Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) ist gestartet, auch an der Spitze gibt es einen neuen Leiter.
Lesezeit 2 Minuten
Zum 1. März durfte das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) in der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne 51 neue Auszubildende willkommen heißen. Mit dem Dienstantritt der Nachwuchskräfte beginnt für sie ein neuer beruflicher Abschnitt, während gleichzeitig ein bedeutender personeller Wechsel in der Leitung der Einrichtung stattfindet.