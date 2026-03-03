Wechsel an Bundespolizeischule Thomas Mujovi übernimmt in Diez für Marcus Leuer Rolf-Peter Kahl 03.03.2026, 15:00 Uhr

i Polizeirat Thomas Mujovi (links), bislang stellvertretender Leiter und derzeitiger Leiter des Lehrbereichs übernimmt die Führung der Einrichtung kommissarisch vom scheidenden Polizeioberrat Marcus Leuer. Rolf Kahl

Wechsel in Diez: Nicht nur der neue Jahrgang am Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) ist gestartet, auch an der Spitze gibt es einen neuen Leiter.

Zum 1. März durfte das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) in der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne 51 neue Auszubildende willkommen heißen. Mit dem Dienstantritt der Nachwuchskräfte beginnt für sie ein neuer beruflicher Abschnitt, während gleichzeitig ein bedeutender personeller Wechsel in der Leitung der Einrichtung stattfindet.







