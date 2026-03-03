Wechsel an Bundespolizeischule
Thomas Mujovi übernimmt in Diez für Marcus Leuer
Polizeirat Thomas Mujovi (links), bislang stellvertretender Leiter und derzeitiger Leiter des Lehrbereichs übernimmt die Führung der Einrichtung kommissarisch vom scheidenden Polizeioberrat Marcus Leuer.
Rolf Kahl

Wechsel in Diez: Nicht nur der neue Jahrgang am Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) ist gestartet, auch an der Spitze gibt es einen neuen Leiter.

Lesezeit 2 Minuten
Zum 1. März durfte das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) in der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne 51 neue Auszubildende willkommen heißen. Mit dem Dienstantritt der Nachwuchskräfte beginnt für sie ein neuer beruflicher Abschnitt, während gleichzeitig ein bedeutender personeller Wechsel in der Leitung der Einrichtung stattfindet.

