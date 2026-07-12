Vernissage in rauem Gemäuer Thomas Kohl eröffnet Ausstellung auf Schloss Schaumburg Rolf-Peter Kahl 12.07.2026, 16:00 Uhr

i Die rauen Wandflächen mit den ästhetischen Brüchen bilden weit mehr als nur eine Kulisse. Sie treten mit den Bildern in einen spannenden Dialog und verleihen der Ausstellung eine besondere Atmosphäre. Rolf-Peter Kahl

Das besondere Flair historischer Gewölbe und einzigartige Licht-Schatten-Spiele. Ein außergewöhnliches Ambiente ist garantiert, wenn der Geilnauer Künstler Thomas Kohl bis zum 2. August rund 25 Werke ausstellt. Was die Besucher erwartet.

Eine der größten Gaben eines bildenden Künstlers besteht darin, Inspirationen, Gefühle, Gedanken und Stimmungen auf den Betrachter überspringen zu lassen. Dies gelingt dem in Geilnau lebenden und in Düsseldorf arbeitenden Maler Thomas Kohl auf beeindruckende Weise.







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