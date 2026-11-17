Im Dorfgemeinschaftshaus wird’s turbulent: Die Theatergruppe Becheln feilt an Tempo, Verwechslungen und einem mysteriösen schwarzen Aktenkoffer. Premiere ist am 29. Dezember.
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„Jetzt, wo Monsignore das Zeitliche gesegnet ist – was soll da schon noch kommen?“ Keine Frage: Die Theatergruppe Becheln macht sich gerade einen Spaß mit der Probenbesucherin. Denn natürlich ist der tödliche Schuss aus dem Off nicht das Ende. Natürlich folgt auf den zweiten noch ein finaler dritter Akt, in dem die Handlung ein weiteres, letztes Mal ungebremst Fahrt aufnimmt.