Proben bis zur Premiere Theatergruppe Becheln: Krimikomödie mit Wirbel und Witz Ulrike Bletzer 17.11.2026, 16:00 Uhr

i Kampf um den Aktenkoffer: Gastwirt Jacky Polmann (Lukas Nörtershäuser, links) und Koch Horst Kubitschek (Rolf Wagner, Mitte) können nur staunen, wie anhänglich Mafioso Luigi Mascarpone (Jürgen Hartenfels) bei dieser Gelegenheit wird. Bletzer Ulrike

Im Dorfgemeinschaftshaus wird’s turbulent: Die Theatergruppe Becheln feilt an Tempo, Verwechslungen und einem mysteriösen schwarzen Aktenkoffer. Premiere ist am 29. Dezember.

„Jetzt, wo Monsignore das Zeitliche gesegnet ist – was soll da schon noch kommen?“ Keine Frage: Die Theatergruppe Becheln macht sich gerade einen Spaß mit der Probenbesucherin. Denn natürlich ist der tödliche Schuss aus dem Off nicht das Ende. Natürlich folgt auf den zweiten noch ein finaler dritter Akt, in dem die Handlung ein weiteres, letztes Mal ungebremst Fahrt aufnimmt.







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