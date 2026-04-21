Stück zeichnet Kriegsszenario Theater Lahnstein: Empathie auf dem Plastikstuhl Dirk Förger 21.04.2026, 16:22 Uhr

i Bei dem Ein-Personen-Stück „Krieg – Stell dir vor, er wäre hier“ teilt Schauspieler Kai P. Mücke die Bühne nur mit einem Plastikstuhl. Dirk Foerger

Es herrscht Krieg – nicht Tausende Kilometer entfernt, sondern vor der eigenen Tür. Dieses Szenario zeigt Schauspieler Kai P. Mücke in Lahnstein im Theaterstück „Krieg – Stell dir vor, er wäre hier“ und fordert das Publikum damit stark heraus.

Fangen wir mit dem Einfachen an – mit dem Darsteller im Ein-Personen-Stück „Krieg – Stell dir vor, er wäre hier“: Kai P. Mücke interpretierte seine Rolle herausragend. Schon für seine Leistung hat sich der Abend mit diesem kurzen, aber intensiven Theaterstück gelohnt.







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