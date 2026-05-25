„Aneignung der Welt“
Theater Lahnstein: Eine ganz besondere Ausstellung 
Wie bei einem Vier-Personen-Stück auf der Bühne des Theaters Lahnstein (von links): Udo Havekost, Jörg Altenrath, David Hardy un
Wie bei einem Vier-Personen-Stück auf der Bühne des Theaters Lahnstein (von links): Udo Havekost, Jörg Altenrath, David Hardy und Julian Detemple
Dirk Foerger

Vom 13. bis zum 21. Juni lädt das „Forestival“ schon zum sechsten Male in die Wälder bei Friedrichssegen. Der erste Teil der Ausstellung „Aneignung der Welt“ im Lahnsteiner Theater an Pfingsten weckte schon mal gewaltig Vorfreude.

Lesezeit 3 Minuten
Die Eröffnung des ersten Teils der Ausstellung „Aneignung der Welt“ im Nassau-Sporkenburger Hof am Pfingstwochenende war wie eine Reise. Ein Ausflug zu Erinnerungen, Weltentwürfen und beeindruckenden Kunstwerken aus Holz von Udo Havekost. Jörg Altenrath, künstlerischer Leiter des Theaters Lahnstein, machte schon in seiner Begrüßung deutlich, worum es ihm bei dem Projekt geht: „Nicht um eine Ausstellung, in der einfach nur Bilder an die Wände ...

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