BI leitet neue Schritte ein Thalheim: Mit Online-Petition gegen Reifenlager 28.07.2026, 18:00 Uhr

i Ein paar Hunderttausend Reifen lagern am Ortsrand von Thalheim. Die Anlieger sind besorgt. Wolfgang Schmidt

Ein paar Hunderttausend Reifen lagern am Ortsrand von Thalheim. Die Anlieger sind besorgt. Die Bürgerinitiative zum Schutz von Mensch und Natur fühlt sich von offizieller Seite wenig unterstützt. Nun hat man neue Schritte eingeleitet.

Vor knapp drei Monaten hat sich in Thalheim die Bürgerinitiative (BI) „Dornburg – Umweltschutz und Sicherheit“ gegründet. Ziel der Gruppe ist, auf die Risiken eines Reifenlagers im Ort hinzuweisen und mögliche Gefahren abzuwenden. Ein paar Hunderttausend Reifen verschiedener Größe stapeln sich hier.







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