Die Hallenbadsanierung an der Loreleyschule in St. Goarshausen wird teurer als geplant – schon jetzt sprengen erste Angebote das Budget. Trotz Fördermitteln wächst der Druck. Der Rat trifft eine mutige Entscheidung.

Seit Anfang dieses Jahres ist das Hallenbad an der Loreleyschule geschlossen, ein technischer Defekt ließ keine andere Möglichkeit. Doch schon vorher stand fest, dass es dringend saniert werden muss – und das wird richtig teuer. Während die Kosten 2022 noch auf 5,5 Millionen Euro kalkuliert wurden, zeigt sich nun, dass dieses Budget nicht ausreichen wird – ein Trend, der sich in vielen Bauprojekten beobachten lässt. Das wurde auch in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Loreley deutlich, in der VG-Bürgermeister Mike Weiland über die neuesten Entwicklungen informierte.

Kostenkalkulation aus 2022 ist überholt

Die Angebote für die ersten sechs Gewerke liegen vor, und schon jetzt liegen die Kosten in Summe 590.000 Euro über der Kalkulation von 2022 – und es steht zu befürchten, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Stets sprach Weiland von einer Investitionssumme von 5,5 Millionen Euro plus X. Da ist guter Rat teuer, und die Ratsmitglieder hatten keine leichte Entscheidung zu fällen. Denn Fakt ist, dass die Unterhaltung eines Hallenbads eine freiwillige Leistung für die Verbandsgemeinde ist – wenngleich die Sinnhaftigkeit, einen Ort zu haben, an dem Menschen und insbesondere Kinder das Schwimmen lernen und üben können, kaum einer infrage stellen wird.

Dank Bundesfördermittel und zugesagter Landesförderung sowie einer großzügigen Spende hatte sich der VG-Rat zuletzt in der Mai-Sitzung dafür entschieden, die Sanierung anzugehen, und ermächtigte den VG-Bürgermeister, erforderliche Aufträge für die Planung, Fachplanung und Bauüberwachung sowie die Bau- und Sanierungsmaßnahmen jeweils an den wirtschaftlichsten Bieter im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und der Kostenermittlungen zu vergeben. Doch schon eine Sitzung später wird mit dem Eintrudeln der ersten Angebote für die ausgeschriebenen Gewerke deutlich, dass die Kalkulation schlichtweg in die Jahre gekommen ist und die Kostensteigerungen in der Baubranche der vergangenen Jahre nicht widerspiegelt.

VG-Chef stellt drei Optionen vor

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass die Mehrkosten auch über der aktuellen Schätzung aus diesem Jahr liegen, informierte Weiland, das angepasst worden ist. Aber: „Die Auftragslage ist im Moment so, dass wir auf ein Gewerk nur einen Bieter hatten. Dazu kommt der Zeitdruck, den wir im Kessel haben“, erläuterte der VG-Chef weiter, denn die Bundesfördermittel müssen bis Ende des kommenden Jahres ausgegeben sein. „Daraus ergeben sich drei Optionen: Die erste Option ist, dass Rat sagt: ,Augen zu und durch. Uns war bekannt, dass die 5,5 Millionen plus X anstehen werden’. Zweite Alternative wäre, das Vorhaben in Gänze zu stoppen.“ Die dritte Möglichkeit wäre eine teilweise Neuvergabe. Doch auch das birgt Risiken: Verzögerungen im Bauablauf und mögliche rechtliche Auseinandersetzungen mit bisherigen Bietern wären denkbar – mit ungewissem Ausgang. Dazu die Ungewissheit, ob bei erneuter Ausschreibung tatsächlich günstigere Angebote eingehen oder gar noch teurere. Den Gedanken, sich mit einer neuen Kostenkalkulation auf neue Landesfördermittel zu bewerben, verwarf Weiland angesichts des Zeitdrucks, aber auch des immensen Aufwands direkt wieder.

Zähneknirschen bei den Ratsmitgliedern. So ist allen Fraktionen der Zeitdruck mit Blick auf die Verausgabung der Fördermittel bewusst. SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Michel hob noch mal hervor, dass bereits 500.000 Euro an Planungsleistungen ausgegeben worden sind. Und so sprachen sich alle Fraktionen dafür aus, das Sanierungsprojekt weiterzuverfolgen. Einstimmig beschloss der Rat, das jeweils wirtschaftlichste Angebot zu bevollmächtigen. „Respekt für diese Entscheidung“, schloss Mike Weiland diesen Tagesordnungspunkt ab.

Die Sanierung des Hallenbads

Das Hallenbad an der Loreleyschule wird in zwei Bauabschnitten saniert. Der erste Bauabschnitt umfasst die Beckensanierung einschließlich des Beckenumgangs sowie die Erneuerung der kompletten Badewassertechnik und Lüftung. Zudem wird das Hallenbad barrierefrei erschlossen. Dafür gibt es eine Bundesförderung von rund 2,8 Millionen Euro. Im zweiten Bauabschnitt sollen der Umkleide- und Sanitärbereich, der Schwimmmeisterraum sowie der Windfang inklusive der technischen Ausstattung saniert werden. Dafür wurden Landesfördermittel beantragt. Die förderfähige Summe liegt dabei – basierend auf der Kalkulation aus 2022 – bei 1,08 Millionen Euro, was bei einer maximalen Förderung von 40 Prozent 432.000 Euro entspricht. Hinzu kommt noch eine Spende der Else-Schütz-Stiftung von bis zu 1 Million Euro.