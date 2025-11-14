St. Goarshausen oder Kreis Teurer Buswendeplatz: Wer zahlt die Mehrkosten? 14.11.2025, 20:00 Uhr

i Dieser Parkplatz an der B274 in St. Goarshausen könnte als Buswendeplatz dienen. Es fehlt jedoch noch eine Ausfahrt. Noch ist nicht klar, wer für die Kosten der Baumaßnahme aufkommt. Marta Fröhlich

Ein geplanter Buswendeplatz in St. Goarshausen wird deutlich teurer als erwartet und bringt Kreis und Stadt in Bedrängnis. Kurz vor dem Start des neuen Fahrplans fehlt eine Lösung. Unter Hochdruck wird an einer Lösung gearbeitet.

Noch einen Monat, dann tritt ein neuer Busfahrplan mit teils neuen Strecken im Bereich Blaues Ländchen-Loreley in Kraft. Dafür ist es notwendig, dass einige Buslinien in St. Goarshausen wenden müssen. Doch wo und wie dies ab dem 14. Dezember geschieht, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt.







Artikel teilen

Artikel teilen