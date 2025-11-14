Teurer Buswendeplatz: Wer zahlt die Mehrkosten?

Ein geplanter Buswendeplatz in St. Goarshausen wird deutlich teurer als erwartet und bringt Kreis und Stadt in Bedrängnis. Kurz vor dem Start des neuen Fahrplans fehlt eine Lösung. Unter Hochdruck wird an einer Lösung gearbeitet.
Lesezeit 3 Minuten
Noch einen Monat, dann tritt ein neuer Busfahrplan mit teils neuen Strecken im Bereich Blaues Ländchen-Loreley in Kraft. Dafür ist es notwendig, dass einige Buslinien in St. Goarshausen wenden müssen. Doch wo und wie dies ab dem 14. Dezember geschieht, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt.