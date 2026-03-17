Fiktiver Anschlag auf Kaserne
Terrorübung am Mittwoch in Lahnstein
Seit ihrer Umbenennung im Jahr 2022 heißt die Kaserne in Lahnstein "Rittersturz-Kaserne".
Seit ihrer Umbenennung im Jahr 2022 heißt die Kaserne in Lahnstein "Rittersturz-Kaserne".
Dirk Bannert. Bundeswehr/Dirk Bannert

Die Terrorismusabwehr ist eine komplexe Aufgabe, die eine enge Zusammenarbeit verschiedener Sicherheitsbehörden erfordert und geübt werden muss, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Morgen wird bundesweit trainiert – auch in Lahnstein.

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. Am Mittwochmorgen könnten ungewohnte Schussgeräusche für Verunsicherung in Niederlahnstein auf der Höhe sorgen: Denn die Rittersturz-Kaserne in Lahnstein nimmt an „Getex 2026“, einer gemeinsamen Terrorismusabwehr-Übung von Bundeswehr und Landespolizei, teil.

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