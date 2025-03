Immer wieder sind sie ein Thema – erst recht nach der Verkehrsumstellung in Lahnstein: Raser auf den Straßen im Stadtgebiet. Eigentlich ist die Kontrolle des fließenden Verkehrs Aufgabe der Polizei, doch diese kann – personalbedingt – dies nur teilweise erfüllen. Doch Kommunen können auch selbst kontrollieren, wenn sie entsprechend ausgerüstet sind. Lahnsteins Sozialdemokraten schlagen nun entsprechende Investitionen vor.

Verweis auf andere Kommunen, die es schon tun

In einem Schreiben an Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert beantragt die SPD, das Thema im zuständigen Fachbereichsausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr zu beraten. Ziel soll ein Beschlussvorschlag werden, der die Stadtverwaltung beauftragt, „die Möglichkeit zur Durchführung kommunaler Geschwindigkeitskontrollen innerhalb des Stadtgebiets hinsichtlich der Anschaffungskosten, Betriebskosten, Personalkosten und rechtlichen Kosten zu prüfen und den zuständigen Gremien darzustellen“, wie es in dem Antrag heißt.

SPD-Fraktionschef Jochen Sachsenhauser verweist auf das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, welches es den rheinland-pfälzischen Kommunen ermögliche, innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung selbst zu übernehmen. „So haben es zum Beispiel Koblenz, Neuwied und Bingen gemacht“, sagt Sachsenhauser. „Die Hauptziele der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung sind die Verkehrsunfallprävention und die Förderung eines rücksichtsvollen Fahrverhaltens.“ Dabei sollen Unfälle verhindert, Unfallfolgen gemindert und Verkehrsemissionen begrenzt werden. Die SPD zeigt sich überzeugt, „dass es der Stadt auf diese Weise selbst gesteuert möglich ist, sensible Bereiche wie Kindergärten, Schulwegen, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenwohneinrichtungen und verkehrsberuhigte Zonen zu überwachen.“

Durch Zusammenarbeit Kosten sparen

Für die Übernahme dieser Aufgabe sei ein Beschluss des Stadtrates nötig, erklärt der SPD-Chef. Dies könne durchaus auch Geld in die leere Stadtkasse bringe, argumentiert er. „Die Kommune hat neben den entstehenden Kosten auch Einkünfte aus Bußgeldverfahren bei Geschwindigkeitsübertretungen.“ Bevor die SPD eine solche Überwachung allerdings beantrage, „sollten Kosten und Nutzen in den zuständigen Gremien beraten werden“. Dabei, so Sachsenhauser abschließend, sollten alle Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit geprüft werden, „um die Kosten so gering wie möglich zu halten“.