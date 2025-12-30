Beschluss im Stadtrat Tempo 30 wird bald überall in Nastätten kommen Andreas Galonska 30.12.2025, 15:00 Uhr

i In der Bahnhofstraße in Nastätten wird oft zu schnell gefahren. Im kommenden Jahr soll überall in der Stadt Tempo 30 gelten, damit der Verkehr dort wie an anderen Stellen gedrosselt wird. Andreas Galonska

Im Nastätter Stadtrat wurde über die Umsetzung von Tempo 30 im ganzen Stadtgebiet gesprochen. Außerdem gab es eine Info zu der geplanten Fußgängerbrücke über den Mühlbach, die Teil eines Wegenetzes wird.

Zum Jahresende hatte der Stadtrat Nastätten eine überschaubare Sitzung, in der aber einige wichtige Punkte besprochen wurden. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Stadtbürgermeister Marco Ludwig, was in der Sitzung beraten wurde.Eine wichtige Entscheidung für den Straßenverkehr ist bereits gefallen, denn ab Januar wird Tempo 30 überall in Nastätten gelten.







