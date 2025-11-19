Festnetz seit Wochen gestört Telefonanschluss in Dörscheid seit Wochen tot 19.11.2025, 18:00 Uhr

i Seit Wochen bleibt das Festnetz eines Dörscheider Ehepaars still. Problem ist, dass das unterirdische Kabel gleich mehrere Schäden aufweist, die im Zuge des Glasfaserausbaus entstanden sind, teilt die deutsche Telekom mit. Bernd Weißbrod/dpa. dpa

Wochenlange Funkstille statt Festnetz: Ein Dörscheider Ehepaar wartet seit Ende 1. Oktober auf eine stabile Leitung – schon mal repariert, doch nach wenigen Tagen schon wieder tot. Die Geduld des Ehepaars ist bald am Ende.

Seit Ende September können sie – von wenigen kurzen Unterbrechungen abgesehen – nicht mehr mit dem Festnetz telefonieren: Der Anschluss eines Dörscheider Ehepaars ist gestört. Am 1. Oktober meldeten sie den Schaden der Telekom, bislang konnte er allerdings nicht nachhaltig repariert werden.







Artikel teilen

Artikel teilen