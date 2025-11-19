Telefonanschluss in Dörscheid seit Wochen tot

Wochenlange Funkstille statt Festnetz: Ein Dörscheider Ehepaar wartet seit Ende 1. Oktober auf eine stabile Leitung – schon mal repariert, doch nach wenigen Tagen schon wieder tot. Die Geduld des Ehepaars ist bald am Ende.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Ende September können sie – von wenigen kurzen Unterbrechungen abgesehen – nicht mehr mit dem Festnetz telefonieren: Der Anschluss eines Dörscheider Ehepaars ist gestört. Am 1. Oktober meldeten sie den Schaden der Telekom, bislang konnte er allerdings nicht nachhaltig repariert werden.