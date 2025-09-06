Kittel, Instrumente, Spritzen: Ein Arztbesuch ist für viele Kleinkinder beängstigend. Im Teddybärkrankenhaus in Koblenz konnten Kinder geliebte Kuscheltiere und Puppen von angehenden Ärzten behandeln lassen. Auch eine Kita aus Lahnstein war dabei.

Häsin Mia ist schwer verletzt. Ihr Ohr hängt am dünnen Wollfaden, kaputtgekuschelt sozusagen. Sie muss dringend behandelt werden, weiß Hasenmama Leni. Also ab ins Teddybärkrankenhaus, wo Mia professionell versorgt wird. Der Kuschelhase ist dieser Tage einer von knapp 500 Patienten, die die angehenden Ärzte und Ärztinnen auf dem Gelände des Koblenzer Kemperhofs behandeln. Unter der Schirmherrschaft und Mithilfe der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie von Prof. Bernd Markus hat wieder das Teddybärkrankenhaus seine Zelte aufgeschlagen, verschiedene Untersuchungsräume nachgebaut und empfängt Hunderte Kinder aus der Region. Auch zehn Kinder aus der Lahnsteiner Kita Rambazamba sind dabei, bringen verletzte Löwen, Puppen mit Bauchweh und einen hinkenden Kraken zur Behandlung mit.

i Was man auf einem Röntgenbild alles entdecken kann, zeigt die angehende Ärztin Theresa Schunk. Marta Fröhlich

Für Häsin Mia heißt es zunächst Blutdruck messen und Röntgenbilder vom verletzten Ohr machen. Mit viel Geduld erklärt Theresa Schunk, Medizinstudentin im praktischen Jahr, der fünfjährigen Leni, was mit ihrem Hasen los ist, welche Untersuchungen nun anstehen und was es mit all den Instrumenten und Utensilien in Räumen auf sich hat. „Tja, ich glaube, das muss genäht werden“, sagt Schunk und holt Kollegin Anna Poschen dazu, die schon Nadel und Faden aufnimmt, während Leni eine OP-Haube und Mundschutz anlegen darf. Auf dem OP-Tisch wird das Kuscheltier schlafen gelegt, Leni hält die Sauerstoffmaske, beobachtet genau, wie Porschen mit geschickten Handgriffen das Ohr fixiert.

i Pritzen, Verbände, Sprays: Die Kinder entdecken im nachgestellten Behandlungsraum vieles, was sie aus echten Arztpraxen kennen. Marta Fröhlich

Was wie ein Spiel aussieht, hat einen tieferen Sinn, erklärt Medizinstudentin Schunk. Indem die Kinder – die meisten sind um die vier bis fünf Jahre alt, aber auch jünger – selbst Teil der Szene werden, als begleitender Freund in die Anamnese, Untersuchung und Behandlung mit einbezogen werden, können Ängste vor einem Arztbesuch abgebaut werden. „Wir haben auch Kinder, die hier gerade im Kemperhof selbst behandelt werden und zu uns kommen“, berichtet Porschen. Manche bringen auch nicht so angenehme Erfahrungen mit, „das können wir hier auch mal etwas auffangen und wieder einen positiven Blick auf ärztliche Behandlungen lenken“, erklärt sie.

i Anna Porschen (links) und Theresa Schunk stehen kurz vor ihrer Arztprüfung und arbeiten als Medizinstudentinnen im praktischen Jahr am Kemperhof in Koblenz. Marta Fröhlich

Ursprünglich stammt die Idee für das Teddybärkrankenhaus aus Skandinavien. Dort haben Medizinstudenten Ende der 1990er-Jahre das Konzept entwickelt, um Kindern die Angst vor Arzt- und Krankenhausbesuchen zu nehmen. Statt die Kinder selbst zu „untersuchen“, bringen sie ihre Teddybären oder Stofftiere mit, die dann von den Studierenden „behandelt“ werden. So lernen die Kinder spielerisch, was beim Arzt passiert, und können in einer vertrauten, stressfreien Umgebung Fragen stellen.

i Maren (links) und Charlotte von der Kita Rambazamba aus Lahnstein brachten ihre Puppen mit zur Behandlung. Marta Fröhlich

Häsin Mia hat die OP mittlerweile gut überstanden, ein Verband verdeckt die Naht am Ohr. Leni darf im Zelt nebenan ein Rezept gegen ein Bonbon oder Eis einlösen, die Aufregung ist schnell verflogen. Auf dem Gelände wuseln mittlerweile Dutzende Kinder in Begleitung von Mamas, Papas, Omas. Die 15 Jungärzte haben alle Hände voll zu tun, um alle zu versorgen. „Für die drei Tage haben wir etwa 500 Anmeldungen. Das ist schon ein ordentliches Programm, macht aber auch richtig Spaß“, erzählt Jan Stockhausen, der das Teddybärkrankenhaus dieses Jahr organisiert hat. Die Aktion wird jedes Jahr von den PJlern (Medizinstudenten im praktischen Jahr), die in den Koblenzer Krankenhäusern ihr letztes Jahr absolvieren, umgesetzt und findet regen Anklang.

i Im Rettungswagen darf die dreijährige Maren gemeinsam mit einer Rettungssanitäterin ihre Puppe auf der Trage anschnallen. Marta Fröhlich

Als letzte Station dürfen die Kinder noch im Rettungswagen vorbeischauen, wo zwei Rettungssanitäterinnen Rede und Antwort stehen. Und die Kinder haben Fragen – viele: Warum wird man auf der Trage angeschnallt? Warum hängt da ein Beatmungsgerät? Wer schaltet das Blaulicht und Martinshorn ein? Auch hier wird geduldig erklärt, gezeigt, auf die Trage gehoben. Am Ende schauen die kleinen Entdecker ganz zufrieden aus. „Und Angst haben wir auch keine mehr“, versichern sie.