In Ägypten wird eine Stadt für acht Millionen Einwohner aus dem Boden gestampft. Mit dabei ist HST aus Hahnstätten – ein mittelständischer Betrieb mit einem Riesenauftrag, der wichtig für die Wasserversorgung der Megacity ist.

Hausbesitzer kennen es: Wo Wasser verbraucht wird, geht auch Wasser verloren. Ein Leck in den Leitungen kostet bares Geld und bleibt häufig lange unentdeckt. Was im Kleinen schon ärgerlich ist, kann im Großen richtig teuer werden. Für Wasserwerke ist die Suche nach sogenannten Leckagen dazu noch sehr aufwendig. Wenn der Schaden nicht offensichtlich ist, weil eine Leitung offen liegt, muss man mit Messfahrzeugen das Gebiet eingrenzen, mit teurer Technik die Leitungen prüfen, das kann Tage dauern, in denen das Wasser weiter versickert.

HST Systemtechnik mit Sitz im nordrhein-westfälischen Meschede und dem Kompetenzzentrum Wasserversorgung in Hahnstätten hat eine bessere Lösung. Die Firma fertigt eine breite Palette von Maschinen und IT-Produkten für den Bereich der kommunalen Wasserwirtschaft, installiert und betreibt Sensoren, die in die Wasser-Infrastruktur verbaut werden. So kann ein sogenannter digitaler Zwilling des echten Versorgungsnetzes abgebildet und damit der echte Wasserfluss simuliert werden.

Stellt man dann irgendwo Wasserverlust fest, kann man digital berechnet, wo das Leck sein könnte. „Dabei gilt: Je mehr Sensoren, desto besser“, erklärt Rainer Maaß, Elektroingenieur und Leiter des Kompetenzzentrums Wasserversorgung in Hahnstätten. Doch die Sensoren gehen ins Geld, Kommunen lassen meist zunächst eine Handvoll verbauen. Maaß hat solche Anlagen bereits in einigen Kommunen im Kreis, aber auch deutschlandweit installiert, auch der ein oder andere internationale Kunde war bereits dabei.

i Bei einem Besuch der ägyptischen Verantwortlichen in Hahnstätten im Sommer erläuterte Manuel Hesse von HST die Funktionen des Schaltschranks. Rainer Maaß

Doch ein Projekt dieser Größe, das er jüngst selbst vor Ort vorangetrieben hat, hatte die mittelständische Firma mit 350 Mitarbeitern noch nicht auf dem Tisch. In Ägypten, in der Nähe von Kairo, entsteht seit 2015 das „New Administrative Capital (NAC)“ – eine Megacity entworfen am Reißbrett. Das Projekt soll die neue Verwaltungshauptstadt werden und kostet schätzungsweise 58 Milliarden Dollar, Dutzende internationale Firmen beteiligen sich. In dem NAC sollen einmal acht Millionen Menschen leben – zum Vergleich: Berlin kommt auf knapp vier Millionen, in Kairo leben 22 Millionen Menschen. Die ägyptische Megacity wird aktuell phasenweise gebaut und hat eine Gesamtpotenzialfläche von 950 Quadratkilometern. Ein riesiges Projekt auch für die Infrastruktur.

Und da kommt das HST-Kompetenzzentrum aus Hahnstätten ins Spiel. „Vor vier Jahren haben wir uns auf eine Ausschreibung beworben, in der es darum ging, in der neu entstehenden Wasserversorgung der Stadt ein Messnetz zu installieren“, erklärt Ingenieur Maaß. Und HST-Sprecher Rolf Schwen ergänzt: „Man plant, dort eine Smart City umzusetzen, also die Infrastruktur und vieles mehr möglichst digital zu steuern, Wasser ist da natürlich ein wichtiger Fokus.“

„Wasserverlust ist überall auf der Welt ein Problem. In alten Städten wie Kairo kann der Wert jedoch auf bis zu 50 Prozent hochgehen.“

Projektleiter Rainer Maaß

Die Wasserversorgung gleicht der in deutschen Städten, die Leitungen reichen bis in die Häuser rein, dort wird auch gezählt und abgerechnet. „Unser Part ist es, das Ganze zu steuern und zu regulieren“, erklärt Maaß. Das Ziel sei es, Wasserverluste unter 7 Prozent zu halten – und das bis zu 30 Jahre. „Wasserverlust ist überall auf der Welt ein Problem. In alten Städten wie Kairo kann der Wert jedoch auf bis zu 50 Prozent hochgehen.“ Hinzu kommt, dass Wasser in Wüstenregionen ein hohes und teures Gut ist. Da ist Vorsorge gut investiert.

Die ägyptische Verwaltung lässt sich die Messtechnik von HST mehrere Millionen Euro kosten, die Firma verbaut in den kommenden zehn Jahren um die 20.000 Sensoren – „in Berlin sind schätzungsweise einige Hundert im Einsatz“, zeigt Maaß einen Vergleich. Dass die Wahl auf HST mit kleinem Standort in Hahnstätten gefallen ist, freut Maaß und Schwen vor allem mit Blick auf die große Konkurrenz. „Unter den Mitbewerbern waren auch Branchengrößen wie Honeywell und andere internationale Konzerne“, berichten sie stolz.

i HST-Projektleiter Rainer Maaß Rainer Maaß

Die Ägypter setzen gern auf deutsche Qualität und auf die langjährige Erfahrung von HST, man denke hier auch nicht nur in einzelnen Geräten, sondern in technischen Systemen, erklärt Projektleiter Maaß: „Wir haben uns bei der Projektierung gefragt: Wie bekommt man eine solche Stadt systematisiert? Wie funktionieren diese sehr großen Versorgungsnetze? Wir haben bereits viel Erfahrung mit gesamten Wasserversorgungen. Unser Engineering hat gepunktet.“

Natürlich gebe es interkulturelle Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit den ägyptischen Verantwortlichen. „Man braucht schon etwas mehr Geduld, muss Zeit einplanen für Verhandlungen. Auch müssen wir unsere Arbeit immer wieder begründen und so Vertrauen aufbauen. Aber es bleibt ein spannendes und für das Unternehmen wichtiges Projekt“, betont Maaß.

Erst kürzlich hat er selbst in Ägypten den ersten von 30 Stadtteilen in Betrieb genommen. Ein besonderer Moment in einem Langzeitprojekt, das Technik aus Hahnstätten für die kommenden 50 Jahre in die Welt bringt.