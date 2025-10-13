25 Gruppen sorgten beim Festumzug des Miehlener Oktobermarktes für gute Laune. Wer alles dabei war und wie sie sich in Schale geworfen haben.

„Hoch lebe der Sport!“, hieß es beim Festzug des Miehlener Oktobermarktes. Tausende Gäste entlang des Mühlbachs ließen Wagenbauer und Fußgruppen für ihre Fantasie hochleben. Die 25 rollenden Riegen bescherten beste Laune.

Von Rollatoren und Footballern

Von hoch oben grüßte die Kerbejugend mit Bengalos das erwartungsfrohe Publikum wie in einem amerikanischen Football-Stadion.