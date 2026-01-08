Tausende Autos in Braubach und keine Umleitung in Sicht

Nach der Freigabe der L335 rollt der Verkehr wieder mitten durch Braubach. Tausende Autos passieren täglich das Nadelöhr am Obertor. Eine Umgehung könnte entlasten – doch das Projekt stockt, und aus Mainz kommt bislang keine Antwort.
Lesezeit 3 Minuten
Die L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen ist nach über einem Jahr Bauzeit endlich wieder befahrbar: gut für die Pendler, schlecht für die Braubacher Bürger. Denn nun, da auch die Weihnachtsferien vorüber sind, rollen wieder beträchtlich mehr Fahrzeuge durch die Wein- und Rosenstadt.