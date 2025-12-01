Bürgerprojekt eröffnet
Tauben in Bad Ems: Geburtenkontrolle mit Gipseiern 
Lydia Lehmann, die Initiatorin des Projektes zeigt die Ei-Atrappen. Die Gipseier sind genauso groß und schwer wie die Taubeneier
Christine Vary

Damit in Bad Ems eine unkontrollierte Zunahme der Taubenpopulation nicht zum Problem wird, hat ein Bürgerprojekt nun ein Taubenhaus auf der Liegewiese an der katholischen Kirche aufgestellt, um dort Eier der Tauben durch Gipseier zu ersetzen.

Tauben können zur Plage werden. Damit das in Bad Ems nicht geschieht, rief Lydia Lehmann, die ehemalige Leiterin der Stadtbücherei, das Bürgerprojekt betreuter Taubenschlag ins Leben. Es dient der Prävention. Am Samstag war die offizielle Eröffnung des Holzbaus auf der Liegewiese an der katholischen Kirche.

