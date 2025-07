Ein Taschenlampenkonzert für Familien samt buntem Vorprogramm findet am 27. September am Deutschen Eck in Koblenz statt.Die Einnahmen gehen an Familien mit zu früh geborenen, chronisch kranken Kindern.

Ein Taschenlampenkonzert für Familien samt buntem Vorprogramm findet am 27. September am Deutschen Eck in Koblenz statt. Die Benefizveranstaltung wird vom Verein Bunter Kreis Rheinland auf die Beine stellt, der in einer Ankündigung verspricht: „Alle Einnahmen fließen zu 100 Prozent in die Projekte des Vereins, der im Raum Bad Kreuznach bis Leverkusen Familien mit zu früh geborenen, chronisch und schwer kranken sowie beeinträchtigten Kindern unterstützt.“

Der Verein ist auch in Koblenz in der Kinderklinik des Kemperhofs präsent. Er leistet sozialmedizinische Nachsorge, wenn Kinder beispielsweise zu früh zur Welt kommen oder ein Kind schwer krank ist und die Familien Unterstützung brauchen.

i Auch vor dem Konzert ist was los auf dem Veranstaltungsgelände zu Füßen des Reiterstandbilds in Koblenz. Martina Goyert (Archiv). Martina Goyert

Nach eigenen Angaben werden am Standort Koblenz in interdisziplinären Teams jedes Jahr etwa 150 Kinder und deren Familien betreut. Elf Fachkräfte arbeiten hier für den Bunten Kreis, der seit 2014 am Eck aktiv ist. Unsere Redaktion hat vergangenes Jahr eine der Koblenzer Familien kennengelernt, die vom Bunten Kreis unterstützt wurden.

Wie Yvonne Lange vom Bunten Kreis berichtet, laufen die Vorbereitungen für das Benefizkonzert in Koblenz auf Hochtouren – neben den Projekten für Familien mit schwer kranken oder beeinträchtigten Kindern. Am Samstag, 27. September, um 18.30 Uhr heißt es dann: Taschenlampen an und Bühne frei für die Berliner Band Rumpelstil. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

i Die Band Rumpelstil tourt seit Jahren mit ihrem Familienprogramm durch Deutschland. Martina Goyert (Archiv). Martina Goyert

Das Zusammenspiel von Groß und Klein „ist den vier Musikern wichtig“, heißt es. Rumpelstil ist seit Jahren mit ihrem Programm auf Deutschlandtour. Laut Pressetext sagt die Band: „Wir sind da zu Hause, wo Erwachsene und Kinder zusammenkommen, miteinander bummeln, schummeln, Kekse klauen, sich im Auto stauen, Karten spielen, um die Wette schielen, Fragen fragen, sich wieder vertragen und gute Musik erleben wollen.“

Ab 16.30 Uhr soll es neben Glücksrad und Tombola eine Teddyklinik geben. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.