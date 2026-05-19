Künstler zeigen Werke „tArt-Ort“: Atelier von Claudia Brandstädter öffnet Uschi Weidner 19.05.2026, 11:00 Uhr

i Die Künstlerin in ihrem Atelier in Niederneisen. Hier ist Raum für Kreativität und alles vorhanden, was zum Malen dazugehört. Uschi Weidner

44 Künstler in der Region machen bei „tArt-Ort“ mit und zeigen ihre Werke. Eine davon ist Claudia Brandstädter aus Niederneisen. Doch sie hat noch mehr vor.

Besucher sind herzlich eingeladen, im Atelier von Claudia Brandstädter in Niederneisen in die Welt der Malerei einzutauchen. Claudia Brandstädter ist in Düsseldorf geboren, lebt seit 1990 in Niederneisen. Sie ist 65 Jahre alt, hat zwei Kinder. Ihre Leidenschaft für die Kunst entdeckte die Künstlerin durch ein sehr persönliches Erlebnis – einen Moment, der sie tief berührte und in ihr den Wunsch weckte, Gefühle, Begegnungen und das Leben selbst ...







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