Karneval in Lahnstein
Tanz, Witz, Gänsehaut: Männerballett reißt Publikum mit
Begeisterten außer Konkurrenz: die 11. Kavallerie der CCO-Prinzengarde Funken Blau-Weiß
Wolfgang Nagel

Ausverkauftes Haus, Bestleistungen und Standing Ovations: Das 32. Männerballettfestival in Lahnstein bot Tanz auf Topniveau. 18 Gruppen aus nah und fern lieferten Auftritte, die das Publikum von den Sitzen rissen.

Lesezeit 4 Minuten
Ausverkauftes Haus und beste Stimmung beim Publikum: Dafür sorgten die insgesamt 18 Männerballette aus nah und fern beim inzwischen 32. Männerballettfestival des Carnevals Comité Oberlahnstein (CCO). Mitreißende Choreografien, originelle Themen und eine außergewöhnlich hohe Leistungsdichte verwandelten die Lahnsteiner Stadthalle in eine Bühne voller Humor, Emotionen und tänzerischer Präzision, heißt es vonseiten des CCO.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren