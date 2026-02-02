Karneval in Lahnstein Tanz, Witz, Gänsehaut: Männerballett reißt Publikum mit Mira Zwick 02.02.2026, 18:00 Uhr

i Begeisterten außer Konkurrenz: die 11. Kavallerie der CCO-Prinzengarde Funken Blau-Weiß Wolfgang Nagel

Ausverkauftes Haus, Bestleistungen und Standing Ovations: Das 32. Männerballettfestival in Lahnstein bot Tanz auf Topniveau. 18 Gruppen aus nah und fern lieferten Auftritte, die das Publikum von den Sitzen rissen.

Ausverkauftes Haus und beste Stimmung beim Publikum: Dafür sorgten die insgesamt 18 Männerballette aus nah und fern beim inzwischen 32. Männerballettfestival des Carnevals Comité Oberlahnstein (CCO). Mitreißende Choreografien, originelle Themen und eine außergewöhnlich hohe Leistungsdichte verwandelten die Lahnsteiner Stadthalle in eine Bühne voller Humor, Emotionen und tänzerischer Präzision, heißt es vonseiten des CCO.







